Сили оборони України перейшли у контратаку на одному з напрямків фронту. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212173-zsu-pishly-v-kontrataku-na-odnomu-z-napryamkiv-detali.html

Ракурс

Сили оборони України проводять активні штурмові та контратакувальні дії на Олександрівському напрямку.

Українські військові намагаються зупинити просування армії РФ у бік Дніпропетровської області. На цій ділянці фронту ситуація напружена. Однак захисники не лише обороняються, але й проводять активні дії, щоб загарбники не змогли до населеного пункту Покровське та кордонів Дніпропетровщини. Про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин 19 лютого заявив в ефірі телемарафону.

Ситуація там доволі непроста, але Сили оборони України знищують ворога, намагаються не дати йому просунутись, — розповів він.

Офіцер зазначив, що ЗСУ намагаються стримати російський наступ та стабілізувати обстановку на цьому напрямку. Ворог не припиняє активності, попри серйозні втрати.

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що на Олександрівському напрямку противник атакував десять разів. Намагався просунутися у бік Іванівки, Тернового, Данилівки, Вишневого, Нового Запоріжжя, Соснівки та Злагоди.

Нагадаємо, 18 лютого аналітичний проект DeepState інформував, що Сили оборони України відкинули росіян поблизу Вишневого, Вербового та Тернового в Дніпропетровській області, де проходить Олександрівський напрямок. На цьому відрізку межа між Дніпропетровщиною, Запоріжжям та Донеччиною.