Індексацію пенсій із березня анонсував Зеленський

Володимир Зеленський, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

https://racurs.ua/ua/n212326-indeksaciu-pensiy-iz-bereznya-anonsuvav-zelenskyy.html

Ракурс

Українцям із 1 березня проіндексують пенсії.

Про це сьогодні, 27 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами проведеної з прем'єр-міністром Юлією Свириденко наради.

Премʼєр-міністр доповіла про готовність уряду забезпечити вже з 1 березня щорічну індексацію пенсій, — зазначив Зеленський.

За його словами, пенсії та страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1%, і загалом підвищення стосуватиметься близько 10 млн українців.

Наша держава навіть в умовах повномасштабної війни забезпечує індексацію пенсій і всі необхідні соціальні виплати. Готуємо й інші рішення, які підтримають людей та українські громади, — наголосив він.

Також Зеленський повідомив, що найближчим часом буде визначена стратегія для України на наступну зиму із врахуванням досвіду тих регіонів та громад, які продемонстрували більшу ефективність цієї зими.