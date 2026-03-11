Уряд Молдови схвалив вихід із СНД

Молдова вийде з СНД, фото: Wikimedia Commons

Молдова запустила процедуру остаточного виходу зі статутних органів Співдружності незалежних держав (СНД).

Уряд країни під час засідання сьогодні, 11 березня, уряд схвалив денонсацію базових документів — угоди про створення Співдружності, протоколу щодо неї та статуту, повідомляє видання NewsMaker.

Зазначається, що ініціатором денонсації угоди виступило міністерство закордонних справ країни. У відомстві пояснили це рішення тим, що Росія порушила основні принципи Співдружної, включаючи взаємну повагу до територіальної цілісності та недоторканності кордонів.

Влада Молдови також зазначає, що такий крок — це частина курсу на європейську інтеграцію, він відповідає меті вступу країни до Європейського союзу.

У прес-релізі МЗС Молдови наголосили, що денонсація основних договорів СНД не означає і не передбачає припинення участі Молдови в інших угодах, укладених в межах співдружності, які приносять користь громадянам та національній економіці:

У відносинах із країнами СНД Молдова продовжить застосовувати договори, насамперед у торговельно-економічній сфері, наприклад, угоду про зону вільної торгівлі, доки вони відповідають економічним інтересам країни. Це рішення також не торкнеться вільного пересування громадян Молдови в країнах СНД, оскільки воно здебільшого регулюється чинними двосторонніми угодами.

Тепер рішення має схвалити парламент.

Чинне керівництво Молдови не приховувало свого наміру вийти із СНД. З 2022 року Молдова не бере участі у діяльності Співдружності, а у 2023 році президент Майя Санду заявила, що влада перегляне угоди з СНД і частину з них денонсує.

Джерело: NewsMaker