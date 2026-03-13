США підтвердили втрату в Іраку літака-заправника та загибель військових.

https://racurs.ua/ua/n212612-ssha-pidtverdyly-vtratu-v-iraku-litaka-zapravnyka-ta-zagybel-viyskovyh.html

Ракурс

Американський літак-заправник KC-135 впав на території Іраку.

Нещасний випадок стався приблизно о 20.00 12 березня. Центральне командування США підтвердило загибель чотирьох із шести членів екіпажу, які перебували на борту. Згодом армія Сполучених Штатів уточнила, що всі шестеро людей на борту військових загинули. Про це повідомило агентство AP.

Особи загиблих членів екіпажу командування не розголосило. Обставини інциденту ще розслідуються. Однак американці запевняють, що літак було втрачено не через ворожий і не через дружній вогонь.

Раніше ЗМІ повідомляли, що напередодні у західній частині Іраку зазнав катастрофи американський військовий літак-заправник Boeing KC-135. Інцидент стався за участю двох літаків-заправників.

Нагадаємо, 1 березня пілот винищувача F/A-18 Повітряних сил Кувейту випадково збив три американські винищувачі F-15 — випустив три ракети по американських літаках. Усі три винищувачі впали, проте пілоти та штурмани благополучно катапультувалися.

Інцидент трапився під час атаки іранських дронів. Армія Кувейту перебувала на високій бойовій готовності й їхні радари помилково ідентифікували американські літаки, як ворожі.

Джерело: AP