Невідомі БпЛА атакували Краснодарський край РФ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212680-krasnodarskyy-kray-rosiyi-buv-pid-masovanou-atakou-droniv-ie-ruynuvannya.html

Ракурс

Невідомі безпілотники в ніч на 18 березня атакували Краснодарський край.

У Прикубанському окрузі Краснодара ворожий БпЛА начебто пошкодив квартиру багатоповерхового будинку. Там спалахнула пожежа, де помер мешканець. Про це заявили мер міста Євгеній Наумов та влада краю. Однак моніторингові Telegram-канали приписують цю атаку російській протиповітряній обороні.

Загалом внаслідок атаки постраждали три будинки. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв поінформував, що один БпЛА після удару об стіну будівлі впав і не вибухнув. Також залишки дрона знайшли на балконі будинку в Західному внутрішньоміському окрузі.

Заявляється, що уламки пошкодили покрівлю медичного центру й лінію електропередачі. В одному з мікрорайонів зникло світло.

Місцева влада через «неспокійну обстановку» вирішила рекомендувати не відправляти дітей на навчання.

Тим часом Міністерство оборони РФ заявила про «знищення» 85 українських безпілотників. Найбільше з них начебто знешкодили над територією Краснодарського краю.

Нагадаємо, дрони атакували нафтобазу «Агронафтопродукт» у місті Лабінск Краснодарського краю Росії, яка спеціалізується на оптовій та роздрібній торгівлі паливом. Ця компанія займається постачанням дизпалива й бензину для для сільськогосподарських підприємств, промислових об'єктів та приватних АЗС.