Чеченська Республіка зазнала атаки невідомих безпілотників.

У п’ятницю, 8 травня, в Грозному прогриміли вибухи. У місті було чутно стрілянину й вибухи. Згодом у мережі опублікували відео з моментом падіння дрона і полум’ям, яке спалахнуло. Про це повідомили моніторингові пабліки.

Зазначається, що один із дронів влучив по території 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії, а ще один — впав неподалік від Управління Федеральної служби безпеки РФ по Чеченській Республіці.

Тим часом у Міністерстві транспорту Росії заявили, що після удару БпЛА по адміністративній будівлі філії «Аеронавігації Півдня Росії» було тимчасово призупинено роботу 13 аеропортів. Обмеження запровадили в аеропортах Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкали, Магаса, Мінеральних Вод, Нальчика, Сочі, Ставрополя та Елісти.

Нагадаємо, 8 травня безпілотники вдарили по хімічному підприємству «Емпілс» та філії науково-технічного центру «Радар», що в російському Ростові-на-Дону. А в Ярославлі після вибухів зайнялася пожежа на території нафтопереробного заводу «Славнафта-Янос».