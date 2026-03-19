У Слов’янську чоловік під час перевірки документів відкрив вогонь по наряду поліції.
Один із правоохоронців загинув. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Подія сталася сьогодні, 19 березня, близько 11.30.
Від отриманих вогнепальних поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції, — розповіли у поліції. — Зловмисник втік. Тривають заходи щодо його затримання. На місці працюють всі профільні служби.