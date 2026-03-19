Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Слов’янську чоловік під час перевірки документів відкрив вогонь по наряду поліції (ФОТО)

19 бер 2026, 13:48
999

У Слов’янську чоловік під час перевірки документів відкрив вогонь по наряду поліції.

Один із правоохоронців загинув. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Подія сталася сьогодні, 19 березня, близько 11.30.

Від отриманих вогнепальних поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції, — розповіли у поліції. — Зловмисник втік. Тривають заходи щодо його затримання. На місці працюють всі профільні служби.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини партнерів