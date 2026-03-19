Офіс генпрокурора взявся за нардепа Мар'яну Безуглу.

Офіс генерального прокурора взявся за народного депутата Мар’яну Безуглу.

За рішенням суду в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості щодо можливих кримінальних правопорушень нардепа. Досудове розслідування у справі Безуглої здійснюють слідчі ДБР за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора. Про це 19 березня повідомило агентство «Інтерфакс-Україна».

На виконання ухвал Печерського районного суду міста Києва за зверненнями заявників Офісом генерального прокурора внесено відповідні відомості до ЄРДР щодо народного депутата України, — йдеться у повідомленні.

В ОГП додали, що наразі триває слідство, тому докладно про це не розповідають, бо це може зашкодити розслідуванню.

Водночас народний депутат Сергій Тарута написав у Facebook, що після того, як Безугла поширила інформацію про 72-у бригаду ЗСУ, яка тримала Вугледар, окупанти перекинули на цей напрямок значні сили. Таким чином начебто було зірвано планову ротацію та втрачено позиції.

Слідство перевіряє, чи могли публічні заяви Безуглої нашкодити українським військовим. І, на жаль, є конкретні приклади, — йдеться у повідомленні.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»