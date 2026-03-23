Російські загарбники за добу втратили 970 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n212762-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-970-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 288 тис. 850 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 970 осіб. Про це сьогодні, 23 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 794 танки;
- 24 тис. 268 бойових броньованих машин;
- 38 тис. 662 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 695 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 336 засобів ППО;
- 435 літаків;
- 350 гелікоптерів;
- 192 тис. 869 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 468 крилатих ракет;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 84 тис. 775 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 98 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 134 бойові зіткнення.
Ворог вчора завдав 67 авіаударів, скинувши 285 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 266 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 811 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 57 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів:
- Іванівка, Великомихайлівка, Коломійці на Дніпропетровщині;
- Світла Долина, Київське, Воздвижівка, Новоселівка, Копані, Гуляйпільське, Долинка, Верхня Терса, Терсянка, Острівське, Комишуваха, Криничне на Запоріжжі;
- Волфине на Сумщині.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 11 районів зосередження живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА.