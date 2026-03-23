Рашисти за добу втратили 970 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

23 бер 2026, 08:18
Рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 288 тис. 850 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 970 осіб. Про це сьогодні, 23 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 794 танки;
  • 24 тис. 268 бойових броньованих машин;
  • 38 тис. 662 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 695 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 336 засобів ППО;
  • 435 літаків;
  • 350 гелікоптерів;
  • 192 тис. 869 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 468 крилатих ракет;
  • 33 кораблі/катери;
  • два підводні човни;
  • 84 тис. 775 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 98 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 134 бойові зіткнення.

Ворог вчора завдав 67 авіаударів, скинувши 285 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 266 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 811 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 57 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів:

  • Іванівка, Великомихайлівка, Коломійці на Дніпропетровщині;
  • Світла Долина, Київське, Воздвижівка, Новоселівка, Копані, Гуляйпільське, Долинка, Верхня Терса, Терсянка, Острівське, Комишуваха, Криничне на Запоріжжі;
  • Волфине на Сумщині.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 11 районів зосередження живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА.

Джерело: Ракурс


