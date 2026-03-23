Рашисты за сутки потеряли 970 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 288 тис. 850 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 970 осіб. Про це сьогодні, 23 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 794 танки;

24 тис. 268 бойових броньованих машин;

38 тис. 662 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 695 одиниць РСЗВ;

1 тис. 336 засобів ППО;

435 літаків;

350 гелікоптерів;

192 тис. 869 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 468 крилатих ракет;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

84 тис. 775 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 98 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 134 бойові зіткнення.

Ворог вчора завдав 67 авіаударів, скинувши 285 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 266 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 811 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 57 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів:

Іванівка, Великомихайлівка, Коломійці на Дніпропетровщині;

Світла Долина, Київське, Воздвижівка, Новоселівка, Копані, Гуляйпільське, Долинка, Верхня Терса, Терсянка, Острівське, Комишуваха, Криничне на Запоріжжі;

Волфине на Сумщині.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 11 районів зосередження живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА.