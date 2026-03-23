СБУ викрила угорського спецслужбіста, який керував агентурною мережею на Закарпатті у 2025 році.

Минулоріч Служба безпеки України затримала двох учасників шпигунського осередку, які збирали дані про військову захищеність Закарпатської області, місцеві суспільно-політичні настрої та можливу реакцію населення у разі введення туди угорських військ. Керував шпигунами кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини Золтан Андре. Про це СБ України 23 березня повідомила у Telegram.

Саме ця особа проводив в Угорщині агентурні зустрічі з одним зі своїх інформаторів із Закарпаття, який шпигував у західному регіоні України. Той зловмисник вже затриманий.

З’ясувалося, що з 2016 до 2020 року Андре перебував у Грузії, де проводив розвідувальну діяльність «під прикриттям» представника угорської дипмісії. А вже в 2021 році він почав розвідувально-підривну діяльність проти України. Того ж року він завербував мешканця Закарпаття й «активував» цього агента у вересні 2024 року. Він розвідував місця дислокації Сил оборони, зокрема намагався виявити бойові позиції української ППО, що захищає небо західних областей України. Також його завданням було шукати інших потенційних агентів.

Андре обіцяв кандидатам гроші та різні преференції від Угорщини. Вербувальні бесіди та агентурні зустрічі він проводив здебільшого проводив у власному авто.

Низку агентів було затримано. Зокрема, серед низ були колишня контрактниця однієї з бойових бригад ЗСУ та ще один український військовослужбовець. Наразі СБУ намагається встановити всіх учасників угорської агентурної мережі, які діяли на шкоду Україні.

