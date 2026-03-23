Хакери російських спецслужб зламали тисячі акаунтів посадовців та військових у Signal.

Зловмисники, які працюють на спецслужби країни-агресора РФ, розгорнули масштабну кампанію з викрадення доступу до акаунтів у популярних месенджерах Signal та WhatsApp. Хакерські атаки спрямовані насамперед на юзерів із «високою розвідувальною цінністю». Насамперед зламуються акаунти чинних і колишніх чиновників, військових, політиків та журналістів. Про це 23 березня повідомив Центр протидії дезінформації.

За інформацією правоохоронців США, зловмисники вже встигли отримати несанкціонований доступ до тисяч акаунтів. Вони можуть читати приватні повідомлення, переглядати контакти, а також надсилати повідомлення від імені жертв.

Зазначається, що такі злами також використовуються для подальших фішингових атак, щоб через атаковані акаунти хакери отримати доступ до нових «жертв». Основною причиною зламу був людський фактор, бо шифрування месенджерів не було зламано.

Нагадаємо, у лютому хакери зламали сервіс оновлень популярного текстового редактора Notepad++. Зловмисники протягом півроку видавали себе за офіційний механізм оновлення та для окремих, цікавих для них, користувачів віддавали підроблені маніфести оновлення, які вели до встановлення заражених версій програми.