Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російський дрон атакував автобусну зупинку на Одещині. Фото:

Ворожий дрон влучив по автобусній зупинці на Одещині, є поранені

24 бер 2026, 08:56
Одеська область ввечері 23 березня зазнала масованого удару по Одеській області.

Один з ворожих дронів-камікадзе влучив в автобусну зупинку в Одеському районі. Внаслідок атаки постраждали двоє осіб — 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Постраждалим надають всю необхідну медичну допомогу. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Також внаслідок вчорашньої атаки були пошкоджені обʼєкти транспортної та енергетичної інфраструктури. На місцях влучань та падінь уламків працюють екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

А сьогодні зранку російські бойовики обстріляли Центральний район Херсона. Як поінформував у Telegram керівник МВА Ярослав Шанько, у власному будинку загинув мирний мешканець. Його тіло з-під завалів деблокували рятувальники.

Нагадаємо, 24 березня армія РФ завдала масованого удару по Запоріжжю, а дрони та ракети влучили по житлових будинках. Внаслідок обстрілу одна людина загинула і щонайменше п’ятеро осіб отримали поранення.

Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів