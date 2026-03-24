У Запоріжжі після нічної атаки зросла кількість постраждалих та пошкоджених будівель.

Масована російська атака по Запоріжжю була здійснена близько 2.30 24 березня.

Спочатку місто атакували шість ударних БпЛА, а згодом п’ять балістичних ракет.

Під ударом опинилися житлові квартали та об'єкти інфраструктури. Одна людина загинула, а дев’ять дістали поранення. Про це керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Ворожа атака призвела до пошкодження 20 багатоповерхових будинків, шести приватних осель, магазину, нежитлових будівель та підприємства.

Один із будинків — поруч із тим, який був зруйнований раніше і нещодавно відбудований. Люди тільки повернулися у свої квартири, — поінформував Федоров.

Також сьогодні вранці росіяни завдали удар по одному із районів Запоріжжя. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на АЗС. Наразі відомо, що там постраждав 50-річний чоловік.

Нагадаємо, вночі 24 березня росіяни завдали комбінованого удару дронами-камікадзе та крилатими ракетами по Запоріжжю. Було пошкоджено шість багатоквартирних та два приватних будинки, а також магазин, нежитлові будівлі й об'єкт промислової інфраструктури.