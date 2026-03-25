Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 березня (з 19.00 24 березня), атакували Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (понад 80 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.