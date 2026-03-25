Наслідки обстрілу лікарні. Фото: ДСНС

Росіяни вдарили по лікарні на Харківщині, є поранені (ФОТО)

25 бер 2026, 17:24
999

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Харківській області.

У середу, 25 березня, загарбники обстріляли лікарню у селищі Шевченкове Куп’янського району. Попередньо відомо про трьох постраждалих осіб. Будівля медичного закладу частково зруйнована, також виникла пожежа. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

На місці події, під постійною загрозою повторних ударів, працювали рятувальники, медики та офіцер-рятувальник громади.

Нагадаємо, 25 березня російські ударні безпілотники атакували два райони Харкова. Зафіксовані руйнування у Холодногірському та Новобаварському районах. Постраждали дев’ятеро осіб, серед поранених — 15-річна дитина.

