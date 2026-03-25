Зеленський призначив нових керівників контррозвідки СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки України отримала нових керівників.

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Гуньковського начальником Департаменту контррозвідки СБУ, а Віктора Зайця — начальником Департаменту військової контррозвідки СБ України. Відповідні укази № 269/2026 та № 270/2026 глава держави вже підписав, повідомляється на сайті Офісу президента.

З відкритих джерел відомо, що Гуньковський раніше перебував на посаді заступника керівника Департаменту контррозвідки СБУ, а Заєць працював заступником начальника Департаменту військової контррозвідки спецслужби.

Посади керівників цих двох підрозділів СБУ залишалися вакантними з січня 2026 року, бо тоді Зеленський звільнив очільників вищевказаних департаментів Андрія Тупікова та Олександра Дубровіна.

Нагадаємо, у лютому президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки генерал-майора Олега Луговського тимчасовим виконувачем обовʼязків керівника СЗР.