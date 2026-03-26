Наслідки удару по Дніпру. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n212849-rosiyska-armiya-poshkodyla-bagatopoverhivku-v-dnipri-ie-poraneni.html

Ракурс

Армія Російської Федерації у четвер, 26 березня, атакувала Дніпро.

Атака ворожих дронів призвела до руйнування п’ятиповерхового житлового будинку. Пожежі охопили квартири на другому та третьому поверхах. Попередньо відомо про п’ятьох поранених. Про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

До цього Повітряні сили ЗСУ інформували про рух групи російських БпЛА в напрямку міста. В ОВА заявляли про роботу протиповітряної оборони в Дніпрі.

Нагадаємо, вранці 26 березня російські дрони-камікадзе типу «Шахед» атакували Харків. Один із безпілотників влучив у землю біля житлових будинків та ресторану в Слобідському районі, внаслідок чого постраждав цивільний. У підвалі ресторану спалахнула пожежа, а в прилеглих житлових будинках вилетіли вікна. Також були пошкоджені легкові авто.