Знешкодження уламків російської ракети, фото: ДСНС

На Київщині на території Тетіївської громади Білоцерківського району піротехніки вилучили дві бойові частини крилатої ракети Х-101.

Про це сьогодні, 26 березня, повідомила прес-служба ДСНС Київщини.

Інформацію про небезпечну знахідку передали рятувальникам після її ідентифікації, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що фахівці, які прибули на місце, обстежили територію із застосуванням спеціального обладнання:

У ході робіт було виявлено основну та додаткову бойові частини ракети, а також її уламки. Вибухонебезпечні предмети вилучено з дотриманням усіх заходів безпеки та підготовлено до утилізації.

Загрозу для населення ліквідовано.

Рятувальники закликають — у разі виявлення підозрілих предметів: