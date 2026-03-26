Знешкодження уламків російської ракети, фото: ДСНС
На Київщині на території Тетіївської громади Білоцерківського району піротехніки вилучили дві бойові частини крилатої ракети Х-101.
Про це сьогодні, 26 березня, повідомила прес-служба ДСНС Київщини.
Інформацію про небезпечну знахідку передали рятувальникам після її ідентифікації, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що фахівці, які прибули на місце, обстежили територію із застосуванням спеціального обладнання:
У ході робіт було виявлено основну та додаткову бойові частини ракети, а також її уламки. Вибухонебезпечні предмети вилучено з дотриманням усіх заходів безпеки та підготовлено до утилізації.
Загрозу для населення ліквідовано.
Рятувальники закликають — у разі виявлення підозрілих предметів:
- не торкатися їх;
- негайно повідомляти за номерами 101 або 102.