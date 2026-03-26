Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n212862-zelenskyy-prybuv-iz-vizytom-do-saudivskoyi-araviyi-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 26 березня, прибув із візитом до Саудівської Аравії.

Про це він повідомив на своїх сторінках у соцмережах, опублікувавши відповідне відео.

Прибув до Саудівської Аравії. Заплановані важливі зустрічі. Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки, — зазначив Зеленський.

Раніше сьогодні Зеленський у своєму зверненні до учасників саміту лідерів JEF (Joint Expeditionary Force — Об'єднані експедиційні сили, створені Великою Британією у 2015 році у складі дев’яти її північноєвропейських союзників. Україна у цій організації має статус розширеного партнера) заявив, що Україна запропонувала країнам Близького Сходу та Затоки довгострокову співпрацю у питанні протидії дронам.