Ракурсhttps://racurs.ua/
Радіолокаційний комплекс «Валдай» , фото: «Центр журналістських розслідувань»
Сили оборони уразили радіолокаційний комплекс «Валдай» та пункти управління на ТОТ — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n212878-syly-oborony-urazyly-radiolokaciynyy-kompleks-valday-ta-punkty-upravlinnya-na-tot-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 27 березня, вразили російський радіолокаційний комплекс «Валдай» у районі Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Цікавим є те, що комплекс має виявляти та протидіяти малорозмірним БПЛА, — зазначили у Генштабі.
Крім того, у Євпаторії в Криму уражено наземну станцію управління БпЛА «Форпост».
Також українські військові завдали ударів по:
- командному пункту противника в районі Ольгинки на тимчасово окупованій території Донецької області;
- складу боєприпасів противника в районі Мангуша на ТОТ Донецької області;
- складах матеріально-технічних засобів противника у районах Рибинського (ТОТ Донецької області) та Новоселівки (ТОТ Запорізької області);
- району зосередження живої сили противника в районі Дорожнього на тимчасово окупованій території Донецької області.
Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються, — зазначили у Генштабі.