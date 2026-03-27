Радіолокаційний комплекс «Валдай» , фото: «Центр журналістських розслідувань»

Сили оборони уразили радіолокаційний комплекс «Валдай» та пункти управління на ТОТ — Генштаб

27 бер 2026, 13:18
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 27 березня, вразили російський радіолокаційний комплекс «Валдай» у районі Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Цікавим є те, що комплекс має виявляти та протидіяти малорозмірним БПЛА, — зазначили у Генштабі.

Крім того, у Євпаторії в Криму уражено наземну станцію управління БпЛА «Форпост».

Також українські військові завдали ударів по:

  • командному пункту противника в районі Ольгинки на тимчасово окупованій території Донецької області;
  • складу боєприпасів противника в районі Мангуша на ТОТ Донецької області;
  • складах матеріально-технічних засобів противника у районах Рибинського (ТОТ Донецької області) та Новоселівки (ТОТ Запорізької області);
  • району зосередження живої сили противника в районі Дорожнього на тимчасово окупованій території Донецької області.

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються, — зазначили у Генштабі.

