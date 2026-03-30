РФ вночі запустила по Україні «Іскандер-М» та 164 дрони.

Країна-агресор Росія атакувала Україну ракетою та безпілотниками.

У ніч на 30 березня ворог запустив балістичну ракету «Іскандер-М» з окупованого Криму, а також 164 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів із Гвардійського та Чауди в Криму, а також з російських Брянська, Орла, Курська, Міллєрово й Приморсько-Ахтарська. Близько 90 з них були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи знешкодили 150 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих на двох локаціях.

Внаслідок російських ударів постраждали три райони Дніпропетровської області. В ОВА поінформували, що у Васильківській громаді Синельниківського району виникла пожежа у багатоквартирному будинку. Також вогонь охопив гараж та автомобіль. Також ворожих ударів зазнали Нікопольський район, а в Кривому Розі була пошкоджена інфраструктура.

Минулої ночі російський безпілотник вдарив по селу Безруки в Харківській області. Як поінформували в обласній прокуратурі, там було пошкоджено приватний будинок, а 50-річна жінка та 29-річний чоловік отримали гостру реакцію на стрес.

А вчора ввечері ворожий БпЛА типу «Молнія» атакував житловий сектор у місті Дергачі. Там були пошкоджено приватні будинки, а 54-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Нагадаємо, 29 березня російські війська обстріляли 25 населених пунктів Сумської області. У Миколаївській сільській громаді ворожий дрон травмував чоловіків 26 і 52 років та 49-річну жінку.