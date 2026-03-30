Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Україна може не встигнути підготуватися до наступної зими через заблокований кредит від Євросоюзу у 90 млрд євро, 45 з яких мали надійти цього року.

Про це під час спільного з тимчасовим прем'єр-міністром Болгарії Андрієм Гюровим спілкування з представниками медіа у Києві розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Укрінформ».

Найбільше ризиків — це підготовка до зими, тому що є глобальний план захисту енергетики, водопостачання. План, розрахований на те, щоб до зими ми завершили усе, як мінімум фізичний захист, а також туди входять різні формати захисту ППО, тощо, — зазначив Зеленський, відповідають на питання на ризики він бачить через блокування фінансової допомоги від ЄС.

Він відзначив, що у березні усі регіони України, включно зі столицею, ухвалили плани стійкості. Очікувалося, що з 1 квітня почнеться активна робота над їх реалізацією. Проте через відсутність фінансування масові роботи не стартували:

Тому це відтермінування є ризиком щодо зими. І зараз поставлено максимальні різні завдання з пошуку фінансів.

За словами Зеленського, вирішувати питання кредиту від ЄС у 90 млрд євро, або точніше його першого траншу — 45 млрд євро, мають лідери Європи:

Ми можемо дуже багато говорити про підтримку України і про захист, при тому, що гроші для підтримки і для захисту заблоковані. Треба це вирішувати. Дуже віримо в те, що лідери Європи набагато сильніші разом, ніж та чи інша одна людина.

Нагадаємо, у лютому Європарламент підтримав надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро. Проте Угорщина наклала вето на виділення Україні цієї позики.

Джерело: «Укрінформ»