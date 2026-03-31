Армія РФ намагалися просунутися у Гришине.

https://racurs.ua/ua/n212950-okupanty-pid-prykryttyam-tumanu-namagalysya-prosunutysya-u-gryshyne-komanduvannya.html

Ракурс

Армія РФ під прикриттям туману намагалися просунутися у Гришине Донецької області.

Однак спроби ворога використовувати туман для прихованого просування у це село, що на північний захід від Покровська, залишилися безрезультатними. Українські військові відпрацьовують по цілях противника ще на підходах до населеного пункту. Про це 7-й корпус швидкого реагування ДШВ повідомив у Facebook.

У районі Гришиного українські захисники ліквідували російського офіцера ротного рівня. Ця втрата спричинила дезорганізацію в підрозділах ворога та знизила його бойові можливості.

Також, як виявилося, загарбники скаржаться на неможливість безпроблемно увійти до населеного пункту та просуватися в його межах. При цьому росіяни страждають без води та їжі й намагаються шукати на місяцях продовольство.

За даними Генштабу ЗСУ, упродовж сьогоднішньої доби на Покровському напрямку окупанти 44 рази намагалися потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Покровськ, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Горіхове та Філія. Три штурмові дії ворога тривають.

Загалом сьогодні на лінії фронту відбулося вже 88 бойових зіткнень.

Нагадаємо, 13 березня аналітики DeepState інформували, що армія Російської Федерації просунулася вперед на кількох ділянках у Донецькій області, а саме — в селі Гришине Покровського району та селі Софіївка Краматорського району.