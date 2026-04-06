Україна обійшла РФ за кількістю атак БпЛА.

https://racurs.ua/ua/n213061-ukrayina-vpershe-za-viynu-obiyshla-rosiu-za-kilkistu-dronovyh-atak-abc-news.html

Ракурс

Україна вперше з початку повномасштабної війни з РФ випередила країну-агресора за кількістю застосованих ударних дронів протягом одного місяця.

У березні російська ППО нібито знешкодила 7 тис. 347 українських БпЛА. Це є рекордним показником, в середньому це майже 237 апаратів на добу. Водночас Повітряні сили ЗСУ інформували, що упродовж місяця ворог застосував 6 тис. 462 дрони та 138 ракет, з яких було перехоплено близько 90% безпілотників і майже 74% ракет. Про це повідомило ABC News із посиланням на аналіз даних військових відомств України та РФ.

Журналісти підрахували, що в березні росіяни атакували Україну щодня понад 200 дронами та кілька ракетами, однак загальна кількість запущених українських дронів перевищила російські показники.

Також минулий місяць став рекордним за інтенсивністю російських далекобійних атак. Зокрема, 24 березня окупанти запустили 948 дронів та 34 ракети.

ABC News пише, що ці дані не можуть бути незалежно підтверджені й Київ та Москва можуть їх завищувати.

Нагадаємо, у грудні минулого року в Німеччині розпочалося серійне виробництво одразу кількох моделей безпілотників української розробки. А березні стало відомо, що німецький уряд вирішив профінансувати виробництво 15 тис. українських дронів-перехоплювачів STRILA, які будуть передані для потреб Національної гвардії України.

Джерело: ABC News