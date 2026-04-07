Країна-агресор Росія вночі атакувала Україну 110 безпілотниками.

У ніч на 7 квітня росіяни запускали ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів із російських Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського та Чауда в окупованому Крим та Донецької області. Близько 70 із них були «шахедами». Протистояли їм авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Попередньо відомо, що українська протиповітряна оборона знешкодила 77 ворожих БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Ще 31 ударний БпЛА влучив на 14 локаціях, а падіння збитих цілей зафіксували на дев’яти локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що ворожа атака триває — у повітряному просторі перебувають російські БпЛА.

Тим часом журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram показав, як вогнева група ДФТГ Обухівської громади знищила ворожий «Шахед», який летів на житлові будинки в Обухові на Київщині. Російський дрон збили зі спареної установки кулеметів «Максим». Він впав у полі, тому обійшлося без руйнувань.

Нагадаємо, в ніч на 6 квітня окупанти атакували Україну загалом 141 ударним БпЛА. Тоді протиповітряна оборона знешкодила 114 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.