Українська ППО вночі знешкодила 115 зі 124 російських БпЛА

Країна-агресор Росія вночі атакувала Україну 124 безпілотниками.

У ніч на 21 травня окупанти запустили 124 ударних БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Безпілотники летіли із Гвардійського в окупованому Криму, а також із російських Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Міллєрово й Приморсько-Ахтарська. Про це Повітрняні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Протистояли дроновій атаці авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Захисникам неба вдалося знешкодити 115 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Ще сім дронів-камікадзе влучили на п’яти локаціях, а на п’яти локаціях впали уламки збитих дронів.

Нагадаємо, боєць мобільної вогневої групи бригади «Хижак» збив у Костянтинівці російський безпілотник «Молнія» з термітною сумішшю. Загарбники використовують такі БпЛА для випалювання антидронових сіток і позицій.