Російського агента викрила СБУ в Дніпропетровській області. Фото:

https://racurs.ua/ua/n213071-podviynyy-agent-shpyguvav-dlya-rf-na-oboronnomu-zavodi-dnipropetrovschyny.html

Ракурс

Російського агента викрила СБУ в Дніпропетровській області.

Контррозвідка спецслужби затримала інженера стратегічного оборонного заводу, який одночасно шпигував для двох спецслужб Росії — Федеральної служби безпеки та Головного розвідувального управління Міноборони РФ. Окупанти завербували посадовця через його сина, який відбуває тюремний строк на території РФ за наркозлочини. Про це Служба безпеки України повідомила у Telegram.

В обмін на обіцянки амністії ув’язненого агент мав зібрати і передати ворогу секретні відомості про виконання оборонного замовлення. Для цього він планував використати свій допуск до державної таємниці та фактичний доступ до спеціальних цехів заводу.

Агента вчасно викрили та затримали за місцем роботи. Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Волинській області російський агент відстежував графіки та маршрути руху вантажних ешелонів «Укрзалізниці», по яких ворог готував повітряні атаки, щоб порушити логістику Сил оборони.