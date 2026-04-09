Фото: СБУ

Російського агента затримала в Хмельницькому українська контррозвідка.

На випередження затримали агента ФБС, який готувався підірвати в обласному центрі саморобну бомбу. Вибух мав прогриміти у місці скупчення українських військових. Для збільшення кількості жертв зловмисник планував зробити анонімний дзвінок на 102, щоб викликати на «локацію» поліцейських. Про це 9 квітня Служба безпеки України повідомила у Telegram.

Зловмисника затримали тоді, коли він проводив дорозвідку на місці майбутнього теракту. З’ясувалося, що агент — місцевий наркозалежний. При обшуках у затриманого вилучено споряджений саморобний вибуховий пристрій та смартфон із доказами роботи на ворога.

Агенту вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці березня агент російської ФСБ готувала підриви автомобілів українських воїнів у Хмельницькій області — вона відстежувала місця паркування машин, фотографувала ці локації та намагалася виявити навколишні камери спостереження. Росіяни ж мали готувати проникнення на автостоянки для мінування транспортних засобів військових та підриву їх.