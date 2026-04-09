Автомобілі помітно впливають на загальну температуру у містах

Повсякденне використання транспортних засобів може відігравати відчутну роль у нагріванні міст.

Про це свідчать результати дослідження учених з Манчестерського університету (Велика Британія), повідомляє видання EurekAlert.

Дослідження міського тепла традиційно зосереджувалися на будівлях, матеріалах та поверхнях землі. Однак безпосередньому теплу, що виробляється транспортними засобами — від двигунів, вихлопних систем та гальмування — приділялося значно менше уваги у масштабних кліматичних моделях, — наголошують учені.

В ході дослідження учені:

створили нову фізичну модель, яка дозволяє безпосередньо враховувати тепло, що виділяється міським транспортом, у межах Моделі земної системи спільноти (CESM) — однієї з найпоширеніших у світі глобальних кліматичних моделей для прогнозування поведінки клімату Землі;

додавши теплові процеси, пов’язані з міським трафіком, безпосередньо до чисельного моделювання, команда змогла продемонструвати, як транспортні засоби можуть помітно підвищувати температуру в містах та впливати на переміщення тепла між дорогами, будівлями та навколишнім повітрям;

у дослідженні використовувалися реальні дані про трафік, надані організацією Transport for Greater Manchester (TfGM), а також відкриті набори даних для валідації моделі для Манчестера (Велика Британія) та Тулузи (Франція).

Дослідження показало, що:

у Манчестері тепло від дорожнього руху підвищувало модельовану температуру повітря приблизно на 0,16 °C влітку та на 0,35 °C взимку. Вчені зазначають, що хоча ці підвищення температури можуть здаватися незначними, вони можуть мати істотний вплив під час періодів екстремальної спеки;

модель показує, що під час липневої спеки 2022 року у Великій Британії тепло від транспорту сприяло підвищенню показників теплового стресу у людей, піднімаючи «відчутну» температуру вище небезпечних порогів на триваліші періоди;

тепло від дорожнього руху впливає не лише на температуру на вулиці, а й на температуру в приміщеннях. Тепло, що виділяється на рівні вулиці, може передаватися в будівлі, збільшуючи потребу в кондиціонуванні влітку.

Ми хотіли б наголосити на важливості врахування транспортних систем під час планування заходів з адаптації до зміни клімату, стратегій охолодження міст та переходу до нульових викидів, — резюмують дослідники.

Джерело: EurekAlert