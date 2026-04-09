Наслідки удару російського дрона, фото: Нацполіція

Російський FPV-дрон сьогодні, 9 квітня, об 11.25 знищив цивільну автівку у селі Руська Лозова Харківської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.

Окупанти атакували малотоннажний автомобіль «Газель» на в’їзді до села. Унаслідок прямого влучання в кабіну машина загорілася, водій від отриманих травм загинув на місці; чоловікові було близько 70 років, — розповів він.

Також Задоренко опублікував відео, котре показує наслідки влучання.

Шановні громадяни! Вкотре закликаю вас подбати про власне життя і утриматись від поїздок до населених пунктів, наближених до кордону! — наголосив він.

Прес-служба поліції Харківщини повідомляє, що водієві автівки було 66 років. Він загинув через пряме влучання дрона в кабіну транспортного засобу. Внаслідок обстрілу автомобіль повністю згорів.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.