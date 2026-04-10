Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

У Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін оголосив «великоднє перемир’я», котре триватиме півтори доби — з другої половини дня 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі відреагував на цю заяву.

Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно. Людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня, — наголосив він.

30 березня, під час спілкування із журналістами, Зеленський заявив, що Україна готова до припинення вогню під час великодніх свят та до енергетичного перемир’я. Він тоді зазначив, що Україна підтримує будь-які формати припинення вогню і загалом війни, але не ціною незалежності держави.

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я на Великдень — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 30, 2026

Православні християни та греко-католики в Україні цього року святкують Великдень 12 квітня.