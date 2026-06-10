Ще одного агента РФ затримали на Запоріжжі, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n214336-rosiyska-agentka-namagalasya-pidkluchyty-rashystiv-do-vulychnyh-kamer-zaporijjya-sbu.html

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У Запорізькій області бухгалтерка місцевого агропідприємства збиралася надати російським спецслужбістам віддалений доступ до камер зовнішнього спостереження, розміщених на фасаді її підприємства за 10 км від передової, щоб скоригувати обстріли.

Жінку завчасно викрила контррозвідка СБУ. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як з’ясувало розслідування:

відеопристрої компанії транслювали зображення одного із автошляхів, який Сили оборони використовують для перевезення вантажів на фронт;

у такий спосіб співробітники ГРУ РФ сподівалися в режимі онлайн відстежувати переміщення українських військових і планувати по них комбіновані атаки.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентку і затримали її в лютому 2026 року на робочому місці, коли вона готувала до відправки в рф паролі дистанційного підключення до відеокамер, — розповіли у СБУ.

Зазначається, що протягом наступних трьох місяців СБУ провела оперативну комбінацію з документування злочинів «зв'язкового» фігурантки. Ним виявився її син, який вже тривалий час проживає в одній з країн Євросоюзу та працює на російське ГРУ.

За матеріалами справи:

саме через сина рашисти завербували жінку і доручили їй знайти способи для коригування ударів по українських військах;

бухгалтерка мала повний доступ до камер зовнішнього спостереження свого підприємства і запропонувала російській спецслужбі використовувати їх як «відеопастки»;

крім цього, агентка додатково обходила місцевість, щоб виявити і передати ГРУ РФ геолокації Сил оборони, які задіяні в боях на передовій.

Під час обшуків у затриманої вилучено засоби зв’язку та чорнові записи із доказами її шпигунської активності. Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також заочно повідомлено про підозру її сину — «зв'язковому» російського ГРУ, який переховується за кордоном.