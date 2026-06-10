Ураження заводу «ВНИИР-Прогресс» у Чебоксарах, фото: Exilenova

https://racurs.ua/ua/n214335-syly-oborony-vrazyly-viyskovyy-zavod-ta-tanker-tinovogo-flotu-rf-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 10 червня, завдали ураження низці важливих об'єктів військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, у республіці Чувашія (РФ) завдано удару по заводу «ВНИИР-Прогресс» у місті Чебоксари. Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства. Зазначається, що удар було завдано українськими ракетами FP-5 «Фламінго». Відстань від найближчої ділянки активного бойового зіткнення в Україні до цього об'єкта становить понад 900 км.

У Генштабі зазначають, що це підприємство є одним із ключових виробників навігаційного обладнання для високоточного російського озброєння. Завод виробляє приймачі супутникової навігації та антени типу «Комета», які використовуються в «шахедах», «калібрах», «іскандерах», а також у КАБах.

Раніше у соцмережах з’явилися відео цієї атаки.

https://t.me/V_Zelenskiy_official/19444

Крім того:

у Самарській області РФ уражено нафтопереробний завод «Куйбишевський» у місті Самара. Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства. Це один із найбільших НПЗ самарської групи РФ. Річний обсяг переробки становить близько 3,7 млн тонн нафти;

уражено танкер тіньового флоту рф WEST Horizon в акваторії Чорного моря. Підтверджено ураження гвинто-рульової групи судна. Цей танкер використовується у схемах тіньового флоту РФ для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід санкцій;

за результатами дорозвідки ураженого 6 червня 2026 року арсеналу ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів у районі населеного пункту Большая Іжора Ленінградської області РФ підтверджено руйнування 18 наземних сховищ та трьох відкритих майданчиків.

Зафіксовано ознаки вторинної детонації боєприпасів.