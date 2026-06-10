Сили оборони вразили військовий завод та танкер тіньового флоту РФ — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n214335-syly-oborony-vrazyly-viyskovyy-zavod-ta-tanker-tinovogo-flotu-rf-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 10 червня, завдали ураження низці важливих об'єктів військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу РФ.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, у республіці Чувашія (РФ) завдано удару по заводу «ВНИИР-Прогресс» у місті Чебоксари. Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства. Зазначається, що удар було завдано українськими ракетами FP-5 «Фламінго». Відстань від найближчої ділянки активного бойового зіткнення в Україні до цього об'єкта становить понад 900 км.
У Генштабі зазначають, що це підприємство є одним із ключових виробників навігаційного обладнання для високоточного російського озброєння. Завод виробляє приймачі супутникової навігації та антени типу «Комета», які використовуються в «шахедах», «калібрах», «іскандерах», а також у КАБах.
Раніше у соцмережах з’явилися відео цієї атаки.
https://t.me/V_Zelenskiy_official/19444
Крім того:
- у Самарській області РФ уражено нафтопереробний завод «Куйбишевський» у місті Самара. Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства. Це один із найбільших НПЗ самарської групи РФ. Річний обсяг переробки становить близько 3,7 млн тонн нафти;
- уражено танкер тіньового флоту рф WEST Horizon в акваторії Чорного моря. Підтверджено ураження гвинто-рульової групи судна. Цей танкер використовується у схемах тіньового флоту РФ для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід санкцій;
- за результатами дорозвідки ураженого 6 червня 2026 року арсеналу ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів у районі населеного пункту Большая Іжора Ленінградської області РФ підтверджено руйнування 18 наземних сховищ та трьох відкритих майданчиків.
Зафіксовано ознаки вторинної детонації боєприпасів.
Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України та завдавати втрат його військовому потенціалу, — наголошують у Генштабі.