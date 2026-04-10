Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Україні буде дуже складно до вересня, навіть якщо Росія обере шлях деескалації.

Про це під час зустрічі з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

На мій погляд, ці люди точно не готові закінчувати війну. Ще є в них частина суспільства, яка погано зреагує на ескалацію. На мій погляд, це два основні сценарії, але, звісно, можуть бути інші мотивації. І скоро ми побачимо, який зі сценаріїв обрав Путін, — зазначив Зеленський.

Якщо Росія обере шлях деескалації, то вважаю, що тристороння зустріч буде. І вони будуть намагатися її провести у квітні, травні чи червні. Я думаю, що це ключові для них місяці. І я думаю, що нам буде дуже складно до вересня, — додав він.

Зеленський зазначив, що з початку літа США заглибляться у внутрішні вибори, у «є своєрідний внутрішньополітичний дедлайн — орієнтовно серпень»:

Тобто цей час весни — літа буде таким доволі непростим політично, дипломатично. Може бути тиск на Україну. І на полі бою також він буде. Але ми розуміємо, які в України національні інтереси та що може гарантувати безпеку.

За словами Зеленського, важливо, щоб у цей період було достатньо тиску і на РФ:

Наприклад, партнери можуть цього року провести абсолютно безпрецедентний, історичний, переломний і, у певному розумінні, переможний саміт НАТО. Але це залежить від них, на що вони реально готові та чи відповідально ставляться до тих загроз, які є не проти когось одного, а проти всіх.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»