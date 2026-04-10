ЗСУ уразили рідкісну російську бронемашину «Тайфун-ВДВ».

ЗСУ уразили рідкісну російську бронемашину «Тайфун-ВДВ» (ВІДЕО)

10 кві 2026, 21:31
Українські військові уразили рідкісний російський броньований автомобіль.

На одній із ділянок фронту, поблизу української оборонної лінії з «зубами дракона», оператори батальйону безпілотних систем STAR 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ виявили рідкісну броньовану машину К-4386 «Тайфун-ВДВ». Російські окупанти чомусь покинули це авто біля лінії оборони. По машині відпрацювали українські БпЛА. Про це журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram.

Як відомо, машина К-4386 «Тайфун-ВДВ» була створена на базі захищеної платформи «КамАЗ-4386». Уражене авто було оснащене бойовим модулем «32В01», озброєне автоматичною гарматою 2А42 калібру 30-мм та кулеметом ПКТМ калібру 7,62-мм.

Нагадаємо, українські військові з розвідувального батальйону 92-ї ОШБр на одній із ділянок фронту за допомогою дронів знищили російських штурмовиків, котрі рухалися на мотоциклах, а також піхотинців та укриття ворога.

