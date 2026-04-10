Знищення російських загарбників, скріншот відео
Українські військові з розвідбату 92-ї ОШБр за допомогою дронів знищили російських штурмовиків, котрі рухалися на мотоциклах, а також піхотинців та укриття ворога.
Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
Показуємо, як наші оператори дронів майстерно знаходять російських піхотинців і без жалю їх знищують, наздоганяють ворожих штурмовиків на мотоциклах і виносять у повітря укриття противника, — вказано в описі відео.