Лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр, який переміг на нещодавніх парламентських виборах, дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки відповідне рішення вже ухвалене, але підтвердив, що Угорщина не братиме у ньому участі.

Про це він сказав на прес-конференції з іноземними медіа у Будапешті, відповідаючи на питання щодо заблокованого чинним угорським прем'єром Віктором Орбаном кредиту для України, повідомляє «Європейська правда».

Я не певний, про що ми взагалі говоримо. Бо у грудні на зустрічі Європейської ради Орбан проголосував за те, що Угорщина не братиме участі в цьому кредиті, Європейська рада проголосувала за нього. Угорщина, Чехія та Словаччина не беруть участі у кредиті на 90 мільярдів, тому він не стосується нашої країни. Таким чином його і схвалили, — зазначив Мадяр.

Він пообіцяв підняти це питання у розмовах з європейськими лідерами.

Але особисто я згодний, що Угорщина не повинна брати участі у цьому механізмі. Угорщина перебуває у дуже складній фінансовій ситуації, і нашим завданням є повернути сюди кошти ЄС, які нам належать. Ми не можемо брати на себе більше позик. Але рішення вже прийняте Європейською радою у грудні, тому я не знаю, чому слід повторно піднімати це питання, — додав Мадяр.

Він зауважив, що Орбан надто часто змінював свою позицію.

Ми намагатимемося бути послідовними і чесними у нашій комунікації і не змінюватимемо нашу позицію кожні шість місяців, — заявив Мадяр.

Мадяр також заявив, що його уряд буде намагатися налагодити союз із кожною сусідньою країною, зокрема й з Україною, при цьому питання нацменшин потребуватиме врегулювання.

Він зазначив, що багато угорців проживають в Україні, хоча «зараз їх значно менше, ніж кілька років тому»:

На Закарпатті є історичні міста, і приблизно 100 тисяч угорців досі живуть в Україні. Тому в наших інтересах підтримувати добрі відносини з сусідами та вирішувати будь-які суперечки. Це стосується України, Словаччини, Сербії, а також Австрії.

Мадяр зазначив, що наразі існують «певні неврегульовані питання»:

Є багато нерозв’язаних питань, які ми успадкуємо від уряду Орбана, оскільки вони використовували ці суперечки у партійно-політичних цілях.

Джерело: «Європейська правда»