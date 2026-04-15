Наслідки російської атаки у Сумах, фото: ДСНС
Російські БпЛА двічі атакували промислову зону у Сумах (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n213230-rosiyski-bpla-dvichi-atakuvaly-promyslovu-zonu-u-sumah-foto-video.htmlРакурс
Російський безпілотник вдарив по промисловій зоні міста Суми.
Про це сьогодні, 15 квітня, вранці повідомила прес-служба ДСНС Сумщини.
Рятувальникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню.
Під час гасіння пожежі, по місцю, де працювали рятувальники, ворог наніс повторний удар. Попри постійну загрозу з неба, всі осередки горіння вдалося ліквідувати, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що вже за декілька годин ворог знову вдарив по тій же локації. Фахівці ДСНС повторно ліквідували пожежу.
Інформація про постраждалих не надходила.