Поліція з’ясовує обставини загибелі чоловіка у приміщенні столичного ТЦ, фото: поліція Києва

У Києві чоловік загинув внаслідок падіння з п’ятого поверху у приміщенні торговельного центру (ФОТО)

15 кві 2026, 13:23
У Києву в приміщенні торговельного центру в Печерському районі міста внаслідок падіння з висоти загинув чоловік.

Про це сьогодні, 15 квітня, повідомила прес-служба поліції Києва.

Попередньо встановлено, що відвідувач впав із висоти п’ятого поверху та від отриманих тілесних ушкоджень загинув. На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Особа чоловіка встановлюється, — розповіли у поліції.

До цього інформація про цей інцидент з’явилася у столичних пабліках. Зазначається, що трагедія сталася у ТРЦ Gulliver. На знімках з місця події можна побачити тіло людини, що лежить на підлозі ТРЦ.

Gulliver — один із найбільших торговельно-офісних комплексів Києва, його торговельна частина займає 10 поверхів у 35-поверховому хмарочосі.

Джерело: Ракурс


