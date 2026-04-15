Поліція з'ясовує обставини загибелі чоловіка у приміщенні столичного ТЦ
У Києву в приміщенні торговельного центру в Печерському районі міста внаслідок падіння з висоти загинув чоловік.
Про це сьогодні, 15 квітня, повідомила прес-служба поліції Києва.
Попередньо встановлено, що відвідувач впав із висоти п’ятого поверху та від отриманих тілесних ушкоджень загинув. На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Особа чоловіка встановлюється, — розповіли у поліції.
До цього інформація про цей інцидент з’явилася у столичних пабліках. Зазначається, що трагедія сталася у ТРЦ Gulliver. На знімках з місця події можна побачити тіло людини, що лежить на підлозі ТРЦ.
Gulliver — один із найбільших торговельно-офісних комплексів Києва, його торговельна частина займає 10 поверхів у 35-поверховому хмарочосі.