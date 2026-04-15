Армія Російської Федерації активізувалася по всій лінії фронту.

Зі зміною погодних умов війська противника активізували наступальні дії. Зараз окупанти проводять штурми майже по всій протяжності лінії бойового зіткнення завдовжки 1 тис. 200 км. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у соцмережах.

За його інформацією, упродовж місяця «найгарячішими» напрямками були Олександрівський, Покровський, Костянтинівський та Лиманський.

Сирський наголосив, що українські війська мають перехоплювати стратегічну ініціативу, відтак проводять активну оборону. А в березні Сили оборони України відновили контроль над майже 50 кв. км окупованої території.

Головком додав, що для зниження наступальних спроможностей ворога ЗСУ підтримують високу інтенсивність ураження військових, оборонно-промислових та інших об'єктів на території РФ. Минулого місяця засобами Deep Strike було уражено 76 таких цілей, із них 15 були об'єктами нафтопереробної промисловості.

Нагадаємо, аналітичний проект DeepState поінформував, що було зафіксоване просування противника у напрямку Гришиного з Покровська. Окупанти поступово затягуються в село та майже повністю окупували його.