Рашисти атакували Запоріжжя — загинула людина

Наслідки російських атак по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

https://racurs.ua/ua/n213271-rashysty-atakuvaly-zaporijjya-zagynula-ludyna.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 16 квітня, вдень атакували обласний центр Запорізької області безпілотниками.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок цієї російської атаки була пошкоджена зупинка громадського транспорту та вісім розташованих поруч багатоповерхівок. Також постраждав дворічний хлопчик. Дитина перебуває під наглядом медиків.

Згодом рашисти атакували Запоріжжя КАБами та швидкісними ракетами. Під ударом були цивільні об'єкт — в одному з районів міста пошкоджено магазин. Була інформація про двох поранених. Пізніше Федоров повідомив, що одна людина загинула.