Дональд Трамп, фото: Clash Report

https://racurs.ua/ua/n213280-tramp-prokomentuvav-masovanu-nichnu-ataku-po-ukrayini-video.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп прокоментував масовану повітряну атаку на Україну, котру рашисти здійснили в ніч на сьогодні 16 квітня.

Про це повідомляє видання Clash Report, котре опублікувало відповідне відео.

Я вважаю, що це жахливо, — заявив Трамп, відповідаючи на питання журналіста про його реакцію на цю російську атаку.

Нагадаємо, за добу — з 7.00 15 квітня по 7.00 16 квітня — росіяни здійснили дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників. Зокрема, рашисти застосували 19 балістичних ракет «Іскандер-М"/С-400, 20 крилатих ракет Х-101, п’ять крилатих ракет «Іскандер-К» та 659 БпЛА різних типів.