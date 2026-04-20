Окупанти вдарили по об’єктах залізниці на Харківщині — агресія Росії

Армія РФ завдала ударів по об'єктах залізничної інфраструктури в Харківській області.

Внаслідок обстрілу був пошкоджений рухомий склад, ремонтні цехи депо, елементи контактної мережі та енергоживлення, будівлю вокзалу. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі тривають відновлювальні роботи. Про це Міністерство розвитку громад та територій України повідомило у Facebook.

У відомстві зазначили, що росіяни системно атакує українську залізницю. Лише з початку 2026 року було зафіксовано понад 600 атак та пошкоджено понад 1 тис. 800 об'єктів.

Попри все, залізниця не зупиняється. Залізничники оперативно відновлюють пошкоджену інфраструктуру і щодня забезпечують безперервний рух поїздів країною, — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, 13 квітня в Дніпропетровській області окупанти вдарили безпілотником поблизу локомотиву вантажного поїзда. Через загрозу з повітря, довелось зупинити приміський поїзд та евакуювати пасажирів. Так, один із приміських поїздів зупинили на найближчій станції, близько 500 пасажирів евакуювали з вагонів.