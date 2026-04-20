Знищення російських загарбників, скріншот відео

На Курському напрямку українські військові 71-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ разом із суміжними підрозділами ЗСУ зупинили спробу росіян здійснити прорив через газову трубу та на легкій техніці.

Про це сьогодні, 20 квітня, на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомило угруповання військ «Курськ», опублікувавши відповідне відео.

Ви не повірите — але знову труба. Чергова спроба прориву через газову трубу та на легкій техніці — не вперше і не вдруге, але з тим самим результатом, — вказано в повідомленні. — Противник намагався здійснити інфільтрацію, використовуючи газову трубу, а також маневр на квадроциклах і мотоциклах.

Дії ворога були вчасно виявлені та припинені. Втрати рашистів склали: