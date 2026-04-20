У Києві викрили схему «договірних» матчів з настільного тенісу

У Києві викрили схему «договірних» спортивних матчів з настільного тенісу. Учаснику схеми повідомлено про підозру.

Про це сьогодні. 20 квітня, повідомила прес-служба поліції Києва.

Зловмисник шляхом підкупу схиляв професійних гравців до навмисного програшу в матчах із настільного тенісу. Надалі заздалегідь відомі результати використовувалися для отримання неправомірної вигоди через ставки у букмекерських конторах, — розповіли у поліції.

За даними слідства:

24-річний киянин через месенджери надсилав спортсменам повідомлення з пропозицією особистої зустрічі для обговорення умов отримання грошової винагороди за вплив на результати спортивних змагань;

під час зустрічей підозрюваний надавав учасникам детальні інструкції щодо перебігу гри та передавав кошти у вигляді авансів і подальших виплат за досягнення заздалегідь обумовленого результату;

у такий спосіб зловмисник здійснював протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань;

за виконання визначених умов гравцям обіцяли винагороду у розмірі 800 доларів. Знаючи майбутній результат гри, фігурант через підставних осіб здійснював ставки на ресурсах букмекерських контор.

Правопорушника затримали під час передачі одному зі спортсменів 18 тис. 600 гривень за участь у схемі.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 369−3 Кримінального кодексу — протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань шляхом підкупу з метою одержання неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.