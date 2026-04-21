Новим тимчасовим очільником патрульної поліції замість Євгена Жукова стане заступник голови Національної поліції України, генерал поліції третього рангу Олександр Фацевич. При цьому він залишиться заступником голови Нацполу. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив 21 квітня під час зустрічі з журналістами.

Ще проговорив з генералом Фацевичем, на якого зараз тимчасово будуть покладені обов’язки начальника департаменту патрульної поліції: потрібно посилити підготовку, осучаснити, — розповів він.

Також міністр поінформував, що після ганебної втечі поліцейських від терориста у Голосієвому було знято всю вертикаль Управління патрульної поліції Києва.

Це, можливо, ще й не всі кадрові рішення. Приймає всі рішення голова Нацполіції. Вони вийдуть в комунікацію, — зазначив Клименко.

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва стався теракт, під час якого чоловік відкрив вогонь по людях та взяв заручників у приміщенні супермаркету. Під час спецоперації силовики ліквідували нападника. Внаслідок теракту загинули семеро осіб, ще семеро дістали поранення.

Під час стрілянини в Києві озброєні поліцейські втекли від терориста й кинули цивільних без захисту. Після відповідного відео, яке поширилося в мережі, очільник Департаменту патрульної поліції України, генерал Євгеній Жуков, офіційно подав у відставку. Його вже призначили радником голова Національної поліції.