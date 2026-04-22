В Угорщині заявила про відновлення постачання нафти «Дружбою»

Нафтогін «Дружба» знову постачає нафту до Угорщини, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n213384-v-ugorschyni-zayavyla-pro-vidnovlennya-postachannya-nafty-drujbou.html

Ракурс

Транзит нафти до Угорщини нафтогоном «Дружна» відновили.

Про це сьогодні, 22 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив угорський міністр у справах ЄС Янош Бока.

За наявною у нас інформацією, сьогодні о 11.35 було відновлено постачання нафти трубопроводом «Дружба» з Білорусі в бік України. За попередніми розрахунками, нафта може надійти на територію Угорщини вже сьогодні, але не пізніше завтрашнього ранку, — зазначив він.

Нагадаємо, у січні цього року транспортування нафти «Дружбою» до Угорщини та Словаччини припинилося, оскільки удар російського безпілотника пошкодив ділянку нафтогону на заході України. У Будапешті та Братиславі звинувачували Київ у затягуванні ремонту, водночас українська влада ці заяви заперечувала. Угорщина також блокувала виділення допомоги Україні з боку ЄС.

Так, Бока у своєму сьогоднішньому дописі знову заявив про «введену з політичних міркувань українську блокаду нафтопроводу „Дружба“».

Угорщина весь час дотримувалася принципу лояльної співпраці. Блокування кредитної лінії для України на суму 90 мільярдів євро не було метою, а лише засобом для відстоювання наших інтересів, — запевнив угорський міністр.

Ми подолали українську нафтову блокаду. Доведено, що Україна блокувала постачання нафти з політичних міркувань, а також доведено, що у них раніше закінчилися гроші, ніж у нас нафта. Угорська тактика привела до успіху, — додав він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що посли ЄС схвалили кредит для України на 90 млрд євро.