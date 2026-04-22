Раді пропонують криміналізувати українофобію

До Верховної Ради внесено законопроект № 15186, який передбачає запровадження відповідальності за українофобію.

Про це сьогодні, 22 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив автор законопроекту народний депутат із «Євросолідарності» Микола Княжицький.

Чому це важливо саме зараз? Ми бачимо величезний запит суспільства на справедливість. Українці в Україні мають бути захищені від принижень та інформаційних атак. Громадськість неодноразово заявляла про необхідність такого закону, — заявив Княжицький.

За словами нардепа, в умовах гібридної війни українофобія стає зброєю, яку ворог використовує для розколу суспільства. Він вважає, що чинного законодавства сьогодні недостатньо, щоб повністю охопити це явище.

Поняття українофобії ширше, ніж те, що пропонує Стаття 161 Кримінального кодексу України. Наразі чіткого покарання за порушення немає. І тому я запропонував конкретизувати відповідальність щодо таких дій, — зазначив Княжицький.

Законопроект пропонує вважати умисні дії, що шкодять державі:

публічні заклики до заперечення суб'єктності України та права українців на самовизначення;

виправдання асиміляції або підкорення українського народу;

публічна зневага до української мови, культури та національних особливостей з метою підірвати українську ідентичність.

Українофобія має отримати чітку правову оцінку, а правопорушники повинні нести відповідальність. Це питання національної безпеки, захисту кожного українця, нашої історії та нашого майбутнього, — додав Княжицький.

Наразі у картці законопроекту на сайті Ради вказано, що його подано на розгляд керівництву. Текст законопроекту наразі відсутній.