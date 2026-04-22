110 дронів за чотири доби атакували громаду на Харківщині

Рашисти активно атакують Богодухівську громаду

Російські загарбники п’яту добу поспіль атакують Богодухівську громаду на Харківщині.

За чотири доби рашисти застосували 110 дронів, чим завдали руйнувань більше, ніж за всі роки повномасштабного вторгнення. Про це сьогодні, 22 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив Богодухівський міський голова Володимир Бєлий.

Ворог цілить у житлові будинки, заправки, критичну інфраструктуру. Це — відвертий терор, мета якого — зламати нас зсередини, — наголосив він.

Бєлий зазначив, що попри постійну загрозу, міська влада та комунальні служби продовжують працювати безпосередньо на місцях. Він закликав жителів громади не піддаватися паніці та не довіряти поширюваним в інформпросторі повідомленням про нібито виїзд керівництва з міста.